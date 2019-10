ROMA – Maria Paola D’Orazio eletta al Consiglio nazionale Anci

Si è svolta lo scorso 17 ottobre a Roma, al Centro Congressi Cavour, l’Assemblea congressuale di Anci Lazio, convocata per il rinnovo dei quadri di Anci Lazio e l’assegnazione delle deleghe per il Congresso Nazionale del prossimo 19/21 novembre ad Arezzo. Proprio in questa occasione, la capogruppo consiliare del Pd di Sora, Maria Paola D’Orazio, già consigliere nazionale Anci, componente dell’Esecutivo di Federsanità di Anci Lazio e vice-presidente della Commissione Politiche Comunitarie e Cooperazione internazionale ed extra Ue, è stata eletta consigliera delegata al Consiglio nazionale di Anci.

Queste le dichiarazioni della D’Orazio: “Voglio ringraziare il segretario regionale del Pd, sen. Bruno Astorre, l’Assemblea di Anci Lazio ei dirigenti regionali e provinciali per avermi onorata di questa ulteriore nomina e incarico di responsabilità nell’Associazione nazionale dei Comuni Italiani. Ringrazio anche il presidente uscente regionale Nicola Marini, sindaco di Albano, e rivolgo sinceri auguri di buon lavoro al neopresidente di Anci Lazio, Riccardo Varone. Confermo la mia totale disponibilità a tutti i sindaci della provincia di Frosinone, rinnovando il mio impegno a supportarli per qualsiasi problematica ma, soprattutto, per garantire servizi efficienti ai cittadini, come del resto ho sempre fatto dal mio primo incarico in Anci. Accolgo, infine, con grande soddisfazione le prime parole del neopresidente Varone, che ha lanciato la proposta di voler valorizzare il ruolo delle donne: non può che trovare nella sottoscritta una valida collaboratrice in questa azione di sostegno al valore delle pari opportunità”.