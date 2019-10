ROMA – Serena Petricca eletta nel Comitato Regionale Anci Lazio

Si è svolto giovedì 17 ottobre u.s. a Roma il Congresso Regionale Anci Lazio (Associazione nazionale Comuni Italiani). In seno al comitato regionale è stata eletta per conto di Forza Italia nella provincia di Frosinone, la consigliera di Sora Serena Petricca, la quale esordisce:

“Ringrazio ancora una volta il partito di Forza Italia, il vice coordinatore regionale, Ing. Quadrini, il senatore Claudio Fazzone, i neo commissari provinciali nominati, nonché tutti i Sindaci e delegati per la fiducia accordatami. Queste elezioni mi spronano a confrontarmi con altre realtà territoriali e a svolgere un lavoro di concertazione istituzionale per far si che gli Enti locali siano sempre al centro della risoluzione dei problemi quotidiani dei cittadini.

L’elezioni in Anci assicurerà una rappresentanza del territorio sorano nell’ambito del Comitato regionale, e garantirà un’interlocuzione con le istituzioni in un’ottica più allargata e di ampia condivisione. Dal canto mio, mi impegnerò per assicurare la massima partecipazione alle attività dell’Anci, affinché sia garantita una concreta e incisiva capacità di rappresentanza del nostro territorio, che vive una difficile situazione economica. Sono sicura che il lavoro che si andrà a svolgere in Anci regionale porterà risultati concreti per il nostro territorio comunale con una serie di azioni positive volte a valorizzare le peculiarità e le istanze dei territori”.