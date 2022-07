Sabato 16 Luglio nuovo appuntamento con l’Università Popolare di Sora

Sabato 16 luglio, alle ore 18.30, nel Chiostro del Palazzo della Cultura, in Piazza San Francesco, a Sora, si terrà l’incontro-dibattito con il professor PARISIO DI GIOVANNI, docente di Psicologia della comunicazione presso l’Università di Teramo, nonché direttore dello spin off Really New Minds, che ha curato la pubblicazione dei due testi Capire la scienza e Empowerment. Che cosa vuol dire?.

Tema dell’incontro: L’approccio scientifico alla vita, in una prospettiva di empowerment sociale. Abbiamo bisogno della scienza in ogni momento della nostra vita, perché abbiamo bisogno conoscenza, di vera conoscenza: vogliamo che le nostre scelte siano sostenute dalla certezza dei risultati, da metodi lungamente sperimentati, dall’autorevolezza delle fonti. La follia più grande del nostro tempo è aver indebolito l’autorità della scienza. La nostra discussione con il professor Di Giovanni verte proprio sui modi in cui educare i cittadini allo sviluppo dell’abilità sociale che chiamiamo approccio scientifico alla vita.

Il fine che si prefigge questo sforzo educativo è l’empowerment sociale, che punta a mettere i cittadini in condizione

a) di fare da soli ,

b) di servirsi di tutte le abilità che ne fanno dei cittadini consapevoli ,