Sabato 17 maggio 2025 Notte europea dei musei 2025: il programma di oggi a Sora

Anche quest’anno il Comune di Sora aderisce alla Notte europea dei musei, prestigiosa iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata da Unesco, Consiglio d’Europa e Icom. L’evento, previsto per sabato 17 maggio 2025, coinvolgerà musei e luoghi della cultura in tutta Europa con aperture serali straordinarie e iniziative speciali.

Due appuntamenti per la serata

Per celebrare l’occasione, Sora propone una serata ricca di eventi. Alle ore 21.00, in piazza Mayer Ross, andrà in scena lo spettacolo multimediale “Ercole. Il destino di un eroe”, inserito nella rassegna “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari in scena”. A seguire, alle ore 22.00, il Museo della Media Valle del Liri aprirà eccezionalmente le sue porte con visite guidate gratuite. L’iniziativa vede la collaborazione dell’IIS V. Simoncelli di Sora e degli artisti del collettivo Size.

Una sinergia culturale d’eccellenza

La rassegna è promossa dal Comune di Sora, con il sostegno della Regione Lazio e il patrocinio della Provincia di Frosinone. L’organizzazione è curata dalla Corale Polifonica San Silvestro Papa, sotto la direzione artistica del maestro Alessandro Cedrone.

Lo spettacolo “Ercole. Il destino di un eroe” ripercorre le gesta dell’eroe mitologico, dalla tragedia personale all’espiazione con le dodici fatiche, fino all’ascesa nell’Olimpo. Una narrazione potente e innovativa che unisce racconto dal vivo, immagini animate con intelligenza artificiale e suggestive sonorità, per un’esperienza immersiva e adatta a tutte le età.

Il valore della cultura condivisa

«Sora è orgogliosa di partecipare ancora una volta a questa iniziativa internazionale», ha dichiarato il sindaco Luca Di Stefano. «Aprire il nostro museo in orario serale significa avvicinare ulteriormente i cittadini al patrimonio culturale della città, rafforzando il senso di comunità e identità».

«Questa serata rappresenta un momento prezioso per condividere la bellezza e la ricchezza della nostra storia e della nostra cultura», ha aggiunto la consigliera delegata al Museo, Biblioteca e Archivio Storico, Manuela Cerqua. «Con uno spettacolo affascinante e innovativo come quello di Ercole, offriamo alla città non solo intrattenimento di qualità, ma anche occasioni concrete per approfondire la conoscenza del patrimonio culturale».

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questa straordinaria serata all’insegna della cultura e dello spettacolo.