Sandro Polsinelli riconfermato alla guida della Nazionale Italiana di Tiro al Piattello, Specialità Fossa Universale

Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Tiro a Volo, nell’ultima seduta del 2023, ha rinnovato ancora la nomina di Commissario/Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Fossa Universale al medico sorano per il prossimo anno agonistico, 2024.

«Sono molto contento ed anche commosso per la riconferma perché essa testimonia la stima e la fiducia che il Presidente ed i Membri del Consiglio Federale continuano a nutrire per me. Come ormai da anni, ho appreso la notizia al termine della seduta del Consiglio e le sensazioni che ho provato dentro di me sono indescrivibili. Ho già stilato il programma agonistico del prossimo anno, ripartiremo già a metà gennaio con la preparazione atletica sapendo che i primi giorni del mese di marzo avremo la prima prova di selezione per la formazione delle Squadre Nazionali. Il prossimo sarà un anno difficile ed impegnativo anche perché sarà l’anno olimpico e questo comporterà una distribuzione un po’ particolare, se vogliamo, delle gare inserite nel Calendario Federale. Lavoreremo molto nel periodo preolimpico e poi, dopo la pausa legata ai Giochi, partiremo per il Campionato del Mondo che si terrà a fine agosto sulle pedane francesi di Ychoux, Bordeaux, una delle poche strutture europee a poter contare su ben otto campi. Poter continuare a vestire la Divisa Azzurra mi riempie di felicità e di orgoglio e non posso non ringraziare chi mi consente di farlo ovvero il Presidente, On. Luciano Rossi e tutto lo Staff Dirigenziale Federale. Continuerò ad impegnarmi per accrescere il prestigio internazionale della Disciplina ed anche per ingrandire la Grande Famiglia della Fossa Universale. Grazie a Tutti per la vicinanza».