Serie B maschile: al via il campionato 25/26. Sora debutta a Pomigliano

Prende il via sabato 11 ottobre il campionato di Serie B maschile di pallavolo, girone F, con sette sfide in programma tra Lazio e Campania. Tutti i match sono fissati tra il pomeriggio e la prima serata, per una giornata inaugurale che promette equilibrio e spettacolo.

Esordio in trasferta per Sora a Pomigliano

La Globo Banca Popolare del Frusinate Sora farà il suo debutto stagionale sul campo dell’Elisa Volley Pomigliano, con fischio d’inizio alle ore 18:00 al Pala Falcone di Pomigliano d’Arco. Per la formazione bianconera sarà un test significativo per valutare la condizione del gruppo e la capacità di adattarsi a un avversario tradizionalmente solido in casa.

Le altre gare della giornata

Il primo incontro in programma è alle 15:30 a Dolianova, dove la Deep Inclusion Vega Volley ospita la S.S. Lazio Pallavolo 1951. A seguire, alle 16:00, si gioca al palazzetto dello sport di Anguillara Sabazia tra Naturenergy Anguillara e Romeo Volley Meta.

Alle 16:30 doppio appuntamento nella Capitale e a Napoli: al liceo L.S. Keplero di Roma la Armundia Virtus Roma affronta il Marino Pallavolo, mentre a Soccavo la Bava Opportunity Rione Terra riceve la CDP Fenice Roma Pallavolo. Alle 18:00, oltre alla sfida di Pomigliano tra i padroni di casa e la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, scenderanno in campo anche Rigenera Tya Marigliano e BCC Colli Albani Genzano. Chiude il programma la gara delle 19:00 a Roma tra Roma 7 Volley e Annalisa Volley San Marzano, che completa la prima giornata del girone F.