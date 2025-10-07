1’ di lettura

Serie B maschile: al via il campionato 25/26. Sora debutta a Pomigliano

Parte la Serie B maschile di pallavolo con la prima giornata del girone F. La Globo Banca Popolare del Frusinate Sora debutta in trasferta contro Pomigliano in una sfida equilibrata.

Redazione Sora24
Redazione

Prende il via sabato 11 ottobre il campionato di Serie B maschile di pallavolo, girone F, con sette sfide in programma tra Lazio e Campania. Tutti i match sono fissati tra il pomeriggio e la prima serata, per una giornata inaugurale che promette equilibrio e spettacolo.

Esordio in trasferta per Sora a Pomigliano

La Globo Banca Popolare del Frusinate Sora farà il suo debutto stagionale sul campo dell’Elisa Volley Pomigliano, con fischio d’inizio alle ore 18:00 al Pala Falcone di Pomigliano d’Arco. Per la formazione bianconera sarà un test significativo per valutare la condizione del gruppo e la capacità di adattarsi a un avversario tradizionalmente solido in casa.

Le altre gare della giornata

Il primo incontro in programma è alle 15:30 a Dolianova, dove la Deep Inclusion Vega Volley ospita la S.S. Lazio Pallavolo 1951. A seguire, alle 16:00, si gioca al palazzetto dello sport di Anguillara Sabazia tra Naturenergy Anguillara e Romeo Volley Meta.
Alle 16:30 doppio appuntamento nella Capitale e a Napoli: al liceo L.S. Keplero di Roma la Armundia Virtus Roma affronta il Marino Pallavolo, mentre a Soccavo la Bava Opportunity Rione Terra riceve la CDP Fenice Roma Pallavolo. Alle 18:00, oltre alla sfida di Pomigliano tra i padroni di casa e la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, scenderanno in campo anche Rigenera Tya Marigliano e BCC Colli Albani Genzano. Chiude il programma la gara delle 19:00 a Roma tra Roma 7 Volley e Annalisa Volley San Marzano, che completa la prima giornata del girone F.