Serie C Lazio, 2a giornata: Sora cede di misura a Grottaferrata dopo un finale combattuto

Nella seconda giornata del campionato di Serie C Lazio – Girone I, la Pallacanestro Sora è uscita sconfitta di soli due punti sul parquet del San Nilo Grottaferrata, che si è imposto per 76-74 al termine di una partita intensa e ricca di cambi di inerzia.

Una gara dai due volti

Il confronto è stato equilibrato ma caratterizzato da forti oscillazioni nei parziali. Dopo un primo quarto di grande ritmo offensivo, chiuso avanti 21-30, la formazione sorana ha subito il ritorno dei padroni di casa nel secondo periodo (20-16), mantenendo comunque un leggero vantaggio all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto la partita ha cambiato direzione: Grottaferrata ha alzato l’intensità difensiva e trovato maggiore continuità in attacco, realizzando un 23-13 che ha ribaltato il punteggio e messo in difficoltà gli ospiti. Nell’ultima frazione Sora ha provato a rientrare, vincendo il quarto per 12-15, ma senza riuscire a completare la rimonta.

Una sconfitta che lascia indicazioni positive

Nonostante il risultato finale, la squadra di Sora ha mostrato buone trame offensive e capacità di reagire, specialmente nei momenti di difficoltà. L’approccio iniziale e la gestione del finale sono segnali incoraggianti per un gruppo che, dopo due giornate, può contare su una vittoria e una sconfitta, con medie realizzative tra le più alte del girone.

Gli altri risultati del turno

Negli altri incontri, NBT Latina ha superato la Fortitudo Cisterna (91-81), Supernova Fiumicino ha battuto la Basket Cassino (92-81), mentre la Scuola Basket Frosinone ha avuto la meglio sul Club Basket Frascati (99-90). Successi anche per Bk Bee Sermoneta (73-66 su Anzio) e per Fortitudo Scauri, vittoriosa 62-40 contro Virtus Pomezia.

La classifica

Dopo due giornate, Supernova Fiumicino e NBT Latina restano a punteggio pieno, seguite da un gruppo di inseguitrici tra cui anche Pallacanestro Sora, che cercherà il riscatto nel prossimo turno per restare in scia alle prime.