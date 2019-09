Servizio Civile con l’UICI: 16 posti a Frosinone, 6 a Sora e 6 a Cassino. Ecco come fare domanda

È stato pubblicato sul sito del Servizio Civile il nuovo Bando per la selezione di 39.646 volontari. Il bando è rivolto a giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di Servizio Civile in progetti della durata di 12 mesi. I progetti prevedono 25 ore settimanali e un rimborso pari a 433,80 € al mese.

Per quanto riguarda l’U.I.C.I. Consiglio Regionale del Lazio sono due i progetti ai quali aderire:

“VEDIAMOCI – LAZIO NORD” 28 posti totali presso le Sedi di:

Roma (sede del Consiglio Regionale) 4 posti;

Civitavecchia 8 posti;

Viterbo 16 posti;

“VEDIAMOCI – LAZIO SUD” 40 posti totali presso le Sedi di:

Frosinone 16 posti;

Sora 6 posti;

Cassino 6 posti;

Latina 12 posti.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/

fino alle ore 14.00 di giovedì 10 ottobre 2019.

Nella sezione “Selezione volontari SC” ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando. Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del Servizio Civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.

Per maggiori informazioni contattare il Consiglio Regionale:

uiclazio@uiciechi.it – uiclazio@pec.it

tel. 06 55135033 cell. 338 8813286

oppure la sede territoriale di interesse tramite i contatti presenti sul sito https://www.uiclazio.it/dove-siamo/