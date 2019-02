Si terranno a Sora le audizioni del Premio Mia Martini

Una novità in ambito culturale e musicale, e soprattutto il privilegio che Sora sia stata scelta come tappa ufficiale del Lazio per le audizioni di uno dei premi più ambiti della musica italiana: il Premio Mia Martini del patron Nino Romeo.

Il giorno 23 sarà ospite dell’evento, patrocinato dal Comune di Sora, Ilaria Bent: cantautrice romana semifinalista a X Factor e The Voice. Altri ospiti sono previsti per il giorno 24.

La sera del 24, oltre alla consegna degli attestati per chi sarà ammesso alle fasi successive del Premio, ci sarà una jam session in cui tutti gli artisti si esibiranno di fronte al pubblico. Per cui tutta Sora è invitata il 24 sera, all’incirca dopo le 20:45, ad assistere al concerto dei giovani artisti provenienti dal Lazio, l’Abruzzo, la Campania e la Puglia.