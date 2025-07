Siberia Street Food: sapori, musica e tradizione a Isola del Liri

Dal 25 al 27 luglio 2025, il Quartiere Nazareth – conosciuto come “Siberia” – di Isola del Liri si trasformerà in un vivace centro di festa in occasione dell’evento Siberia Street Food, organizzato dall’Associazione Culturale Rinascita Siberiana ETS con il patrocinio della Regione Lazio.

Tre giorni all’insegna del buon cibo, della musica dal vivo e delle tradizioni popolari. Si parte venerdì 25 luglio con l’orchestra spettacolo “Mega Music” e balli di gruppo. Sabato 26 luglio la celebrazione religiosa con la processione della Madonnina di Nazareth, accompagnata dalla banda cittadina, sarà seguita da uno show musicale del gruppo “I Fichissimi”. Domenica 27 luglio si chiude in bellezza con la Santa Messa nei giardini di Villa Mangoni, il concerto dei “Crazy Hit” – protagonisti di un mash-up anni ’70, ’80 e ’90 – e l’attesa estrazione della lotteria “Siberiana”.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 25 Luglio

Ore 21.30 Orchestra spettacolo “Mega Music” serata danzante, Balli di Gruppo

Sabato 26 Luglio

Ore 18.30 Processione Madonnina di Nazareth fino alla Cappella Villa Mangoni, accompagnata dalla Banda Musicale “Città di Isola del Liri”

Ore 21.30 Serata allietata da “I Fichissimi”

Domenica 27 Luglio