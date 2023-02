Sicurezza stradale: Gianluca Quadrini interviene all’istituto Gioberti di Sora

Oggi, presso il Liceo Psicopedagogico “Vincenzo Gioberti” di Sora, si è svolto un incontro sulla sicurezza stradale alla presenza del Presidente del Consiglio Provinciale e Delegato alle Politiche sulla Sicurezza Anci Lazio, Gianluca Quadrini, che è intervenuto al dibattito sottolineando quanto la Provincia sia all’opera su tutto il territorio affinchè tutte le strade, dei 91 comuni, siano percorribili in tutta sicurezza.

«È prioritario da parte della nuova compagine amministrativa tutelare la sicurezza di ogni cittadino», ha affemato Quadrini. «Lo stiamo facendo – ha proseguito – intervenendo in maniera capillare su tutto il territorio, tanto mettendo in sicurezza le nostre strade e agendo su tutti quei punti critici che per molti anni sono stati un disagio per molti di noi, quanto continuando a sensibilizzare attraverso campagne di prevenzione. La sicurezza stradale è un tema molto sentito dai nostri cittadini ma anche dal nostro Presidente Di Stefano. Infatti, si sta lavorando e programmando un piano di interventi capillari e si sta procedendo ad ultimare tutti quei lavori avviati in precedenza. Il nostro impegno sarà quello di non abbassare mai la guardia avendo costantemente cura delle nostre strade»