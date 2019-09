Skyscanner annuncia le 20 Città più belle d’Italia del 2019: c’è anche Sora!

Il motore di ricerca viaggi Skyscanner.it ha annunciato la lista delle 20 città più belle d’Italia per il 2019. Come ogni anno, Skyscanner seleziona 20 gemme italiane, che valgano assolutamente una visita. Borghi, città e piccoli comuni italiani dalla bellezza indiscussa, a cui ispirarsi per la prossima gita fuori porta. Per la stesura di questa lista, Skyscanner ha considerato le città italiane, una per ogni Regione, con una popolazione inferiore ai 150mila abitanti, paesi e cittadine con un borgo ben conservato, che esprimessero le caratteristiche architettoniche e del paesaggio della propria Regione di appartenenza; oltre a lasciarsi ispirare dai preziosi commenti ricevuti sui social dai propri utenti, in occasione delle campagne precedenti. Nella lista delle 20 città più belle d’Italia del 2019, secondo Skyscanner, figura anche la nostra bella Sora. Ecco cosa è stato scritto sulla città volsca nell’articolo pubblicato sul portale leader mondiale nella ricerca viaggi.

«Un’origine remota, tradizioni vive e un fiume verde, il Liri, citato da Dante nella Divina Commedia, che l’attraversa in tutta la sua interezza… Benvenuti a Sora, gioiello del Lazio meridionale. Piazze assolate, abbazie antiche e vicoli stretti caratterizzano il suo centro storico, che si accende di luci durante il Natale. Con una piacevole scalata dal centro cittadino, raggiungete il Castello di San Casto e Cassio: da qui la vista sulla città è mozzafiato! incontrerete il Santuario Rupestre del Dio Silvano (II secolo a.C) e le mura poligonali, sulla via. Se poi avete tempo a disposizione per esplorarne i dintorni non dimenticatevi di borghi magnifici come Arpino, del Lago di Posta Fibreno e della Cascata di Isola del Liri del Liri, gemme che vi consigliamo di non perdere!».

Queste le città selezionate da Skyscanner: