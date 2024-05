Sora, 19 maggio: “L’ospedale scende in piazza”

Presentato, oggi, in Piazza Santa Restituta, l’evento “L’ospedale scende in piazza“. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Dipendenti Ospedalieri (ADO), è in programma a Sora il 19 maggio 2024.

Tante le visite gratuite che saranno effettuate nel corso della giornata. L’evento ha il patrocinio di: Comune di Sora, Provincia di Frosinone, Regione Lazio e Asl Frosinone.