Sora: 4,2 milioni di euro per la ristrutturazione del pronto soccorso dell’ospedale SS. Trinità

«È un piacere apprendere che è stato approvato dalla Regione Lazio il piano per il Giubileo 2025 che prevede finanziamenti per oltre quattordici milioni e mezzo di euro da destinarsi ai pronto soccorso della provincia di Frosinone. Il piano prevede interventi di ristrutturazione degli spazi e ammodernamento delle apparecchiature per i reparti di emergenza e urgenza degli ospedali “Spaziani” di Frosinone, “Santa Scolastica” di Cassino, “Santissima Trinità” di Sora e “San Benedetto” di Alatri.

In particolare, per noi sorani, sapere che 4.270.000 euro saranno destinati al pronto soccorso del nostro ospedale per la ristrutturazione e per attrezzature elettromedicali non può che essere motivo di grande soddisfazione. Questi interventi, ottenuti anche grazie al costante ed attento lavoro del presidente della commissione sanità On.le Savo, rientrano nella grande opera di ricostruzione della sanità regionale e la garanzia del pieno diritto alla salute e alle cure dei cittadini, perseguito dalla presidenza Rocca sin dal suo insediamento.

Una nuova stagione di investimenti nella sanità, che si inserisce in una programmazione capillare, di ampio respiro e di risposta effettiva ai bisogni reali del nostro territorio. Si tratta di investimenti fondamentali per migliorare luoghi più nevralgici del percorso di assistenza sanitaria per offrire punti di accesso, macchinari e strumenti all’avanguardia».

È quanto riportato in un comunicato stampa a firma del circolo sorano di Fratelli d’Italia.