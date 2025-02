Sora: 900 mila euro di lavori a Pontrinio e San Giuliano

Sono stati consegnati oggi i lavori per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nei Piani di Zona della località Pontrinio e della zona Ater di via Edoardo Facchini e San Giuliano a Sora, per un importo complessivo di quasi 900mila euro.

Un passo avanti per la riqualificazione urbana

L’intervento, fortemente voluto dalla Regione Lazio, è stato reso possibile grazie all’azione congiunta dell’assessorato regionale all’Urbanistica e dell’amministrazione comunale di Sora, attraverso uno specifico protocollo d’intesa.

L’assessore all’Urbanistica della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa:

«Si tratta di un intervento fortemente voluto dalla Regione Lazio e, in particolare, dall’assessorato regionale all’Urbanistica e dall’amministrazione comunale di Sora, attraverso uno specifico protocollo di intesa. Grazie a questi interventi si raggiungerà un primo importante passo nell’ottica della riqualificazione del patrimonio esistente e del miglioramento della qualità della vita dei cittadini. In questo senso, ringrazio il sindaco Di Stefano, il consigliere comunale Caschera e tutta l’amministrazione comunale per la collaborazione resa in questi mesi per il raggiungimento di tale risultato».