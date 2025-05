Sora: Alberto De Donatis candidato alle elezioni del CNSU (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari)

Alberto De Donatis, 23 anni, studente di Giurisprudenza all’Università di Siena, è candidato alle elezioni del CNSU (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari), massimo organo rappresentativo degli universitari italiani. In corsa nella lista di Azione Universitaria per il collegio dell’Italia centrale, potrà essere votato il 14 e 15 maggio dagli studenti di Lazio, Abruzzo, Toscana e Umbria, recandosi ai seggi presenti nei propri atenei.

Attualmente, De Donatis ricopre la carica di Consigliere d’Amministrazione dell’ateneo senese e rappresenta gli studenti nell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio.

Un impegno nato tra i banchi del liceo

Fin dai tempi del liceo classico Simoncelli di Sora, Alberto De Donatis è stato un punto di riferimento per l’attivismo giovanile. Trasferitosi a Siena, ha continuato a coltivare il legame con le sue origini, fondando l’associazione Sorani Fuorisede, che ha promosso progetti di inclusione sociale come il “Boario Playground” e ottenuto conquiste importanti, come l’istituzione della corsa Cotral Sora–Roma Tiburtina.

Per indicare la preferenza alle urne, accanto al suo nome ha scelto il simbolico appellativo: “Sora”.

Il sostegno del territorio

«Alberto è un ragazzo che ha investito molte energie nella rappresentanza studentesca, già dai tempi del liceo. Anche oggi, nonostante la distanza, non ha mai perso il legame con la nostra terra. È la dimostrazione che non bisogna arrendersi a chi dice che per avere successo bisogna andarsene da Sora. Condivide con noi la missione di riportare a casa il meglio delle esperienze fatte altrove», ha dichiarato Filippo Mosticone, coordinatore di Fratelli d’Italia Sora.

Una visione per il futuro dell’università a Sora

«Quando sono arrivato a Siena, ho cercato di mettere a frutto l’esperienza da rappresentante d’istituto maturata a Sora. Mi sono battuto per sconti nel trasporto urbano e per tariffe più eque nelle mense universitarie, ispirandomi all’esempio virtuoso della DiSCo Lazio. Ogni azione è sempre stata guidata dal desiderio di restituire qualcosa alla mia città», afferma Alberto De Donatis.

Ora guarda al futuro: «Mentre Siena apre nuovi corsi nella sede di Arezzo, penso alla disfatta di Sora che ha perso quella dell’Università di Cassino. Voglio riaprire quel tavolo e battermi affinché la cultura universitaria torni a Sora, tutto l’anno!»

Come votare

Per sostenere Alberto De Donatis e dare voce agli studenti sorani, il 14 e 15 maggio basterà recarsi nei seggi delle Università muniti di documento d’identità, barrare la lista Azione Universitaria e scrivere “Sora” come preferenza. Per ulteriori informazioni sui seggi, è possibile contattare il numero: +39 392 3047466 (Filippo).