Sora, all’ospedale SS. Trinità una giornata speciale per la Festa dei Nonni

In occasione della Festa dei Nonni, la UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Santissima Trinità di Sora ha organizzato un incontro formativo dedicato alla sicurezza dei più piccoli. L’appuntamento, intitolato “Nascere a Sora”, è fissato per giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 17.30 presso la struttura ospedaliera.

Formazione sulle manovre di disostruzione pediatrica

L’iniziativa prevede una sessione pratica sulle manovre di disostruzione pediatrica, competenze salvavita fondamentali in caso di soffocamento da corpo estraneo. Il corso è aperto a un nonno e a un genitore per ogni bambino, con l’obiettivo di creare una rete di adulti consapevoli e pronti a intervenire nelle emergenze.

Partecipazione gratuita e sostegno delle istituzioni

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17, al numero 0776 8294090. L’iniziativa è patrocinata da ASL Frosinone e Regione Lazio, a conferma dell’impegno nel promuovere la prevenzione e la salute sin dalla prima infanzia.

Il ruolo dei nonni nella crescita dei bambini

I nonni, spesso figure di riferimento nella quotidianità familiare, rappresentano un sostegno prezioso per figli e nipoti. Offrire loro strumenti adeguati per gestire situazioni di emergenza significa valorizzare la loro presenza e rafforzare il legame tra generazioni, coniugando affetto e competenza sanitaria.