Dichiarazione del consigliere comunale Antonio Lecce: «Gli aumenti della TARI hanno sorpreso e irritato, comprensibilmente, i cittadini sorani, i quali, dopo anni di impegno nel rispetto della raccolta differenziata, si aspettavano tutto fuorché un rincaro. Un’amara sorpresa che ha riguardato anche gli altri comuni del territorio, come ricordato dall’Assessore Altobelli, mancando però una precisazione fondamentale: a determinare le tariffe dei rifiuti è la Regione Lazio, con riferimento a due anni precedenti. La SAF si limita ad applicarle. Ciò significa che oggi stiamo pagando le conseguenze delle scelte scellerate della giunta Zingaretti, targata Partito Democratico, che ha scaricato sul nostro territorio il peso economico delle conseguenze della chiusura della discarica di Roccasecca. La cosa grave è che i rappresentanti del PD che siedono tra i banchi della maggioranza in consiglio comunale anziché spiegare ai cittadini le cause che hanno determinato questi aumenti continuano invece a tacere. Fratelli d’Italia ritiene che il consiglio comunale sia l’unica sede naturale in cui l’amministrazione dovrà fornire le dovute spiegazioni. Per questo depositerò un’interrogazione, offrendo al Sindaco l’occasione di chiarire, una volta per tutte, i motivi e l’entità di questo rincaro».
POLITICA
Sora, aumenti TARI, Antonio Lecce (Fdi): «Presenterò interrogazione in consiglio comunale»
Per il consigliere comunale appena subeentrato a Federico Altobelli, l'assise municipale è l'unica sede naturale in cui l’amministrazione dovrà fornire le dovute spiegazioni
