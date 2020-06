SORA – Borse di studio, domande fino al 19 giugno 2020

Termini riaperti per le borse di studio anno scolastico 2019/2020. Il Sindaco Roberto De Donatis e la Consigliera Comunale delegata all’Istruzione Floriana De Donatis annunciano che sarà possibile fare domanda per l’agevolazione economica entro e non oltre il 19 giugno 2020. Possono richiedere il contributo gli studenti delle scuole secondarie di II grado statali e paritarie o di percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della Regione Lazio.

Per fare domanda va utilizzato il modulo scaricabile dalla sezione “Modulistica” del sito internet www.comune.sora.fr.it.

La domanda può essere presentata dal genitore o dalla persona che esercita la potestà genitoriale, o dallo studente stesso se maggiorenne. I requisiti richiesti sono: la residenza nel Comune di Sora, l’ISEE del nucleo familiare dello studente non superiore a € 15.748,78, la frequenza nell’anno scolastico corrente di Istituti di istruzione secondaria di II grado (statali e paritari) o di percorsi triennali di IePF.

Alla domanda vanno allegati copia del documento di identità del sottoscrittore e del documento di identità e del codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente, unitamente all’attestazione Isee.

Le domande vanno presentate utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:

– Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comunesora@pec.it;

– Consegna a mano all’ Ufficio Protocollo del Comune di Sora CorsoVolsci 111, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 – lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Dopo il ricevimento delle richieste di contributo, l’Ufficio Istruzione e Diritto allo Studio effettuerà la relativa istruttoria e, entro il 30 giugno 2020, invierà alla Regione Lazio l’elenco dei beneficiari.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici del Servizio Istruzione e Diritto allo Studio al numero telefonico 0776/828317 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, e il lunedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00».

È quanto dichiarano in una nota stampa il Sindaco, Roberto De Donatis, e la consigliera delegata all’Istruzione, Floriana De Donatis.