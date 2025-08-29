Sora calcio, arriva il terzino svizzero Migliazza. Rescissione per il portiere Baldi

L’A.S.D. Sora Calcio 1907 ha ufficializzato l’acquisizione del terzino sinistro svizzero classe 2007 Alessandro Migliazza, proveniente dall’Union Clodiense Chioggia, formazione di Serie D.

Il profilo del nuovo acquisto

Cresciuto nel settore giovanile del Neuchatel Xamax, con cui ha militato fino alla formazione Under 19, il giocatore si è trasferito a luglio in Veneto prima di approdare ora al club bianconero. Esterno mancino con buona tecnica, rappresenta per lo staff una nuova opzione tra gli under a disposizione.

Subito arruolabile

Il calciatore è già aggregato al gruppo ed è disponibile per la gara di Coppa Italia contro l’Albalonga.

La rescissione con Baldi

Contestualmente, la società ha reso nota la risoluzione consensuale del contratto con il portiere classe 2007 Gioele Baldi, a cui il club ha rivolto un ringraziamento per la professionalità dimostrata e un augurio per il prosieguo della carriera.