Sora calcio, confermato il giovane terzino Jacopo Stano

Jacopo Stano resta in bianconero. Il Sora ha ufficializzato la conferma del terzino sinistro classe 2006, arrivato lo scorso febbraio dall’Avellino.

Infortunio e rientro

Il giovane difensore, cresciuto nel vivaio della Lodigiani, ha vestito in carriera le maglie di club prestigiosi come Lazio, Frosinone e Avellino, con cui ha disputato il campionato Primavera 2. Dopo l’approdo al Sora, Stano aveva iniziato a guadagnarsi spazio in prima squadra, finché un importante infortunio muscolare, rimediato contro la Fermana, ne ha interrotto la crescita proprio nel momento in cui stava conquistando la maglia da titolare.

Prospettive future

Nonostante la sfortuna, il club ha deciso di puntare ancora su di lui, convinto delle sue qualità tecniche e atletiche. «Jacopo è un difensore strutturato, silenzioso ma determinato, e può giocare sia come terzino sinistro sia come centrale. Sarà parte integrante della nostra batteria di under anche nella prossima stagione», si legge nella nota della società.