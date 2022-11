Sora – Calcio femminile: Caira non basta, bianconere sconfitte in casa

Sora Women sconfitta in casa nella terza giornata del campionato di calcio femminile Eccellenza Lazio Girone B. La Lupa Frascati si è imposta per 5-2 costringendo le padrone di casa a incassare il primo stop stagionale. Peccato per la doppietta di Caira, che non è stata decisiva per portare altri punti alla causa bianconera.

Domenica prossima impegno in casa della capolista Valmontone, che ieri ha rifilato la bellezza di 11 reti alle malcapitate del Tivoli. In sole tre gare le giallorosse hanno segnato ben 27 reti, uno score da spavento. Proprio per questo motivo, tra sei giorni bisognerà necessariamente trasformare un difficile impegno in un’opportunità .

Risultati 3a giornata (fonte tuttocampo.it)



Sora Women – Lupa Frascati 2-5

Romulea – Sporting Latina 4-1

Atletico Morena – Vis Alatri 7-1

Tivoli – Valmontone 0-11

Classifica

Valmontone 9

Lupa Frascati 6

Romulea 6

Sora Women 4

Atletico Morena 4

Jem’s Soccer Academy 4

Sporting Latina 1

Vis Alatri 0

Tivoli 0

Prossimo turno, domenica 13 Novembre