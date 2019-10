SORA – Cercasi apprendista falegname

Azienda operante nel settore falegnameria con sede a Sora, ha richiesto al Centro per l’Impiego di Sora un apprendista falegname.

I requisiti richiesti sono: iscrizione al Centro per l’Impiego, età non superiore a 29 anni ad eccezione dei percettori di una qualsiasi forma di sostegno al reddito. Le mansioni sono: incollaggio e raffinatura con stuccatura. Il contratto offerto è l’Apprendistato e il luogo di lavoro è Sora.

Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti possono recarsi presso il Centro per l’Impiego di Sora o qualsiasi altro Centro della Regione Lazio dal 11 ottobre 2019 al 17 ottobre 2019, in orario di apertura al pubblico, per dare la propria disponibilità al servizio incontro domanda-offerta (Tel. 0776/839811), ALLEGANDO ALLA RICHIESTA DI ADESIONE IL PROPRIO CURRICULUM VITAE.