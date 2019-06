SORA – Comune: nasce un nuovo gruppo e si “respira” aria di rimpasto

Aria di rimpasto in Comune a Sora. La formazione del nuovo gruppo consiliare “Noi con Sora” composto dai consiglieri Antonio Lecce e Simona Castagna, ha determinato uno spostamento degli equilibri politici. In precedenza, difatti, Lecce faceva parte con Lino Caschera del gruppo “Forza Civica” (vicino a Forza Italia), mentre Castagna era in compagnia del consigliere Francesco De Gasperis in “Impronta Cittadina”.

Il nome del nuovo raggruppamento sembrerebbe simile a quello di stampo leghista (“Noi con Salvini”) e la direzione politica potrebbe essere quella che conduce alla corte del “Capitano”. Essendo quello formato dai due avvocati l’unico gruppo di maggioranza composto da due consiglieri (tutti gli altri sono monoruppi), va da sé che il tutto potrebbe anche tradursi in un rimpasto della giunta, considerando anche il fatto che due assessori (Gemmiti ed Ucciero) non sono più sostenuti dai consiglieri di riferimento, rispettivamente Vinciguerra e Mosticone.