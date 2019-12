SORA – Consiglio comunale convocato per Domenica 22 Dicembre alle 9:00

Il Presidente Antonio Lecce ha revocato la convocazione del Consiglio Comunale di Sora in seduta pubblica, straordinaria del 18.12.2019 alle ore 17.00 in 1a convocazione e del 20.12.2019 alle ore 18.00 in 2 a convocazione. Contestualmente ha convocato il Consiglio Comunale di Sora in seduta pubblica, straordinaria, presso la sala consiliare in Corso Volsci, in 1a convocazione, per DOMENICA 22 DICEMBRE 2019 ALLE ORE 9.00 e, in caso di mancanza del numero legale, in 2a convocazione, per lunedì 23 dicembre 2019 alle ore 10.00 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Regolamento di controllo analogo – Approvazione; Servizio farmaceutico. Modifica del modulo gestorio: dal partenariato pubblico privato istituzionalizzato al modello in house providing. Indirizzi; Scioglimento e messa in liquidazione della società “Farmacia Comunale s.r.l.”. Indirizzi; Approvazione Bilancio consolidato anno 2018 – art. 18 D.Lgs. 118/2011; Autorizzazione alla procedura di sdemanializzazione e vendita della particella in catasto al foglio 22 particella 1362; Legge Regionale n. 7 del 18.07.2017, Art. 3 “Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio” – Recepimento delle osservazioni formulate dalla Regione Lazio – Approvazione della variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. R. 36/1987 – PROVVEDIMENTI; Legge Regionale n. 7 del 18.07.2017, Art. 4 “Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici” – Recepimento delle osservazioni formulate dalla Regione Lazio – Approvazione della variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. R. 36/1987 – PROVVEDIMENTI; Legge Regionale n. 7 del 18.07.2017, Art. 5 “Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici” – Recepimento delle osservazioni formulate dalla Regione Lazio – Approvazione della variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. R. 36/1987 – PROVVEDIMENTI; L.R. n. 22 del 26/06/1997 – Proposta di riqualificazione urbana in località Via Marsicana, Via A. Roccatani – Soc. Officina Palleschi C&C S.r.l. – Atto di indirizzo per il proseguimento dell’iter.