SORA – De Donatis: «Fruitori reddito cittadinanza impiegati in servizi guardia parchi pubblici e sfalcio erba»

Nessun nuovo caso di positività al Coronavirus nella città di Sora. Lo ha annunciato oggi il Sindaco, Roberto De Donatis, nel suo consueto intervento in diretta streaming, integralmente incorporato in questa pagina sintetizzato di seguito con testo a cura dell’Urp.

SITUAZIONE SANITARIA

CITTÀ DI SORA

Non si registrano nuovi casi positivi. 0 I decessi

PROVINCIA DI FROSINONE

Non si registrano nuovi casi positivi. 0 I decessi.

REGIONE LAZIO

20 i casi positivi, il trend e’ a 0,2%, 24 pazienti i guariti, 8 i decessi.

Province di

– Latina 2 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 88 anni con precedenti patologie.

– Viterbo non si registrano nuovi casi positivi, 0 i decessi

– Rieti un nuovo caso di positività

SITUAZIONE NAZIONALE

531 nuovi casi di positività al covid-19, 50 i decessi (dati Lombardia in aggiornamento), 1.639 i guariti, 82 pazienti escono dai reparti covid, 19 pazienti escono dalle terapie intensive.

CONSIDERAZIONI GENERALI

L’ondata covid-19 è notevolmente attenuata ma non è sparita del tutto dai nostri territori. Da oggi inizia la distribuzione della seconda trance dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà sia presso i Servizi Sociali del Comune sia presso la sede della Protezione Civile in via Roccatani. La distribuzione continuerà per tutta la settimana. Ripartono i colloqui per coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza affinchè, una volta censiti, vengano impiegati per attivare i progetti di guardiania dei parchi pubblici, per il decoro urbano ed ulteriori necessità di sfalcio dell’erba a cui sta provvedendo, in questi giorni, la soc. Ambiente.