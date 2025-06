Sora: domenica a San SIlvestro “La serva padrona” di G.B. Pergolesi. Messa in scena a cura di Luca Mascolo

Nuovo appuntamento con la rassegna “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari in scena”, promossa dal Comune di Sora con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio della Provincia di Frosinone. Domenica 22 giugno 2025, alle ore 21:30, la suggestiva Piazzetta San Silvestro ospiterà “La serva padrona”, celebre intermezzo buffo in due atti di Giovanni Battista Pergolesi, su libretto di Gennarantonio Federico.

Un classico della comicità musicale

L’opera, pietra miliare del teatro musicale italiano, sarà proposta in una messa in scena originale curata da Luca Mascolo. Con leggerezza e ironia, “La serva padrona” affronta temi attuali come i ruoli sociali, il potere e l’intelligenza femminile, attraverso la storia brillante della serva Serpina che riesce a conquistare il cuore e la casa del burbero Uberto.

Protagonisti e musica dal vivo

Gli interpreti della serata saranno il soprano Stella Alonzi (Serpina), il baritono Valerio Pagano (Uberto) e l’attrice Sara Roscetti (Vespone), accompagnati al basso continuo da Luigi Mastracci e dall’ensemble Musici Lirienses. La direzione musicale è affidata al M° Alessandro Cedrone, anche direttore artistico della rassegna ideata e coordinata dalla Corale Polifonica San Silvestro Papa.

Un evento gratuito e aperto a tutti, che celebra la bellezza della musica e del patrimonio culturale in una delle piazze più suggestive del centro storico sorano.