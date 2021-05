SORA – Donna aggredita in pieno centro storico

Brutta disavventura per una donna nella mattinata di lunedì scorso. La signora, una 63enne sorana, secondo la ricostruzione contenuta nella denuncia regolarmente presentata presso gli uffici del Commissariato di Polizia di Sora, è stata aggredita da tre giovani a pochi metri dalla propria abitazione situata in via Friuli, nello storico rione di Pianello (“Chianeglie”), zona “Assistenza” per i più pratici del centro storico.

La malcapitata è riuscita a difendersi con coraggio e freddezza, mettendo in fuga i ragazzi, tutti di colore, che volevano impossessarsi della sua borsa. A seguire, non ha esitato a contattare il Commissariato sorano per denunciare il fatto. Gli agenti, tramite le telecamere di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali ubicati nei dintorni, stanno cercando di risalire agli autori dell’aggressione. L’episodio, in ogni caso, ha ricordato la necessità di mettere al più presto in sicurezza e di sorvegliare con più efficacia le zone più nascoste del centro storico, tra cui quella di Pianello.