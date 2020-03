SORA – Emergenza Coronavirus: D’Orazio chiede inserimento Comuni del Sorano in una nuova Area di Crisi

Di seguito il testo completo della lettera che il capogruppo Pd al Comune di Sora ha inviato al Governatore del Lazio.

Alla C.A. Presidente della Regione Lazio

On. Nicola Zingaretti

Alla C.A dell’ Assessore Attività Produttive

Regione Lazio

On. Paolo Orneli

Alla C.A del Presidente del Consorzio

Unico della Regione Lazio

On. Francesco De Angelis

All’C.A. Assessore alla Sanità

Alessio D’Amato

Alla C.A. del Presidente della Provincia

Avv. Antonio Pompeo

Alla C.A. Sindaco di Sora

Arch. Roberto De Donatis

Oggetto: Inserimento del Comune di Sora e dei Comuni confinanti delimitati della Provincia di Frosinone in una nuova Area di Crisi 2 o Area di crisi del Sud-Est della Provincia di Frosinone .

In riferimento e:

VISTA la legge del 15maggio 1989, n.181 finalizzata al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore;

VISTO l’articolo 27, comma 8, del decreto legge 83/2012 (“riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa”) e, in sua attuazione, il DM 31 gennaio 2013, che disciplina le procedure di riconoscimento di area di crisi industriale complessa e che prevede che il Ministero adotti i Progetti per la Riconversione e la Riqualificazione Industriale (PRRI);

VISTO l’Accordo di programma 2 agosto 2013 tra il MiSE e la Regione Lazio – Rilancio e Sviluppo Industriale delle aree interessate dalla crisi del Sistema locale del lavoro di Frosinone – Anagni e Comune di Fiuggi;

VISTO la DGR n. 522 del 9 settembre 2016 – istanza per il riconoscimento del Sistema locale del lavoro (SLL) di Frosinone come situazione di crisi industriale complessa;

VISTO il DM 12 settembre 2016 – riconoscimento del SLL di Frosinone quale area di crisi industriale complessa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 27 D.L. n. 83/2012;

CONSIDERATA la attuale situazione di emergenza nazionale, e data la diffusione in Italia del coronavirus e anche alla luce dei recenti provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in ed in particolare il :

DPCM – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, a tutela e a potenziamento economico applicabili sull’intero territorio nazionale, pubblicato in GU serie generale n.64 dell’11marzo 2020;

DPCM – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale, pubblicato in GU serie generale n.62 del 9 marzo 2020;

NONCHE’ le ordinanze adottate dalla Regione Lazio , collegate a questi provvedimenti nazionali, e al fine di tutelare la salute pubblica dei cittadini, e la salvaguardia di tutte le realtà produttive territoriali del Lazio.

CONSIDERATO ALTRESI’ che le misure previste dai suddetti provvedimenti, volte al contenimento del contagio sull’intero territorio Nazionale, hanno determinato la limitazione o la sospensione totale delle principali attività commerciali e industriali di ogni comparto con conseguente contrazione dei consumi e del ciclo economico generale.

Premesso TUTTO CIO’

SI CHIEDE

L’INSERIMENTO DEL COMUNE DI SORA NEL TERRITORIO DELL’AREA DI CRISI COMPLESSA DEL SLL DI FROSINONE, e di considerare, tempestivamente un’ area di crisi due del Sud – EST della Provincia di Frosinone, che comprenda tutti i Comuni nella cartina in oggetto, partendo dal territorio della città di Veroli, Castelliri, fino al territorio della città di Cassino, compresa Sora, Isola del Liri, ecc. e tutta la val di Comino che risultano esclusi precedentemente dall’ Area di crisi del nord della Provincia di Frosinone.

In considerazione dell’ attuale situazione di fortissima crisi arrecata dallo stato di emergenza e collegata al Coronavirus che sta apportando , e che determinerà un ulteriore peggioramento dello stato economico e già precario, relativo alle attività industriali ed economiche e sanitarie di questa altra parte della Provincia di Frosinone a confine con L’Abruzzo, si richiede un Urgente e puntuale intervento politico ed amministrativo sia a sostegno della situazione economica delle PMI, dei Commercianti ma soprattutto un potenziamento inderogabile della struttura Sanitaria che ad oggi potrebbe avere le stesse potenziali strutturali e professionali delle altre strutture ospedaliere provinciali e regionali.

Cordiali saluti

Il Consigliere Nazionale ANCI

e Capogruppo PD del Comune di Sora

Dott.ssa Maria Paola D’Orazio