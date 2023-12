Sora: «Finalmente la WiFi nella biblioteca comunale»

«Finalmente, da qualche giorno anche la Biblioteca Comunale di Sora è connessa! Per gli studenti che frequentano le aule studio al primo piano è ora possibile l’utilizzo, con adeguati standard di sicurezza per l’Ente comunale e senza costi per gli utenti, del servizio WiFi. Determinante l’intervento messo a punto dall’Associazione “Per la Gioventù di Sora”, vincitrice del bando “VitaminaG” nell’ambito del programma GenerAzioniGiovani.it, finanziato dalle Politiche Giovanili della regione Lazio con il sostegno del Dipartimento per la Gioventù, prossima all’inaugurazione degli spazi di coworking che avverrà venerdì 15 dicembre alle ore 18.

«Un ringraziamento va a Gabriele Meglio e alla sua associazione, sono riusciti nell’intento di garantire la fruibilità della copertura WiFi all’intero piano interessato dalle aule studio della biblioteca. Il tutto rientra in un’ottica di concreta, fattiva e sempre più proficua collaborazione con il Comune di Sora. Nella stessa direzione andranno tutte le attività che saranno messe in campo con l’apertura del coworking di domani e che mirano ad offrire sempre più servizi al passo con i tempi per i giovani del nostro territorio».

È quanto dichiarato dal consigliere comunale Francesco Monorchio, delegato alle Politiche Giovanili.