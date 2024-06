Sora, finanziamenti: 430 mila euro per Pontrinio e 465 mila per San Giuliano

Questa mattina in Sala Consiliare alla Presenza dell’Assessore Regionale all’Urbanistica, Politiche Abitative, Case Popolari e Politiche del Mare, On. Pasquale Ciacciarelli, del Sindaco Luca Di Stefano del Direttore Regionale Dott. Pierpaolo Rocchi, della Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare, dell’Ing. Daniela Ciolfi Dirigente dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Sora, del Consigliere Comunale Lino Caschera, si è tenuta una conferenza stampa per presentare due finanziamenti recentemente ricevuti dalla Regione Lazio in favore del Comune di Sora: Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria Piano di Zona Loc Pontrinio – per un importo pari € 429.625,01. Riqualificazione e completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria zona Ater via Edoardo Facchini e San Giuliano, per un importo pari a € 464.962,97.

«Abbiamo sempre perseguito obiettivi di rigenerazione urbana per questa città. Questa amministrazione ha privilegiato le aree urbane troppo spesso dimenticate e che noi abbiamo riconsiderato, per riconsegnare loro una identità. Non ci sono quartieri belli o brutti in una città tutta da vivere. E’ dovere di questa amministrazione fare in modo che i cittadini di quelle aree troppo spesso dimenticate si sentano veramente a casa. Abbiamo quindi cercato di elaborare degli interventi che possano riqualificare queste aree in particolare stiamo intervenendo, grazie ai finanziamenti del Regione Lazio, in due quartieri: Pontrinio e Via Facchini con San Giuliano. Quartieri densamente popolati e ai quali noi vogliamo dare servizi primari, di cui i cittadini sono stati troppo spesso privati. Nel nostro programma vogliamo assolutamente che i cittadini possano riconoscersi nel proprio quartiere, così che si possano riconoscere come cittadini Sorani».

Queste le dichiarazioni del Sindaco Di Stefano e del Consigliere Delegato Rocco Carnevale. «Un ringraziamento particolare, va inoltre, al Presidente della Regione Lazio, On. Francesco Rocca per l’attenzione che sta ponendo alle esigenze della Città di Sora»