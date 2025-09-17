Il 13 settembre Sora ha ospitato la Notte Bianca dello sport, una delle principali rassegne sportive del Lazio. La manifestazione ha portato in piazza numerose discipline, dal pugilato allo judo, dalla danza alla scherma fino al tai chi.

Prove di golf con il maestro Severa

Tra le attività più seguite anche quest’anno il golf, che ha richiamato un grande numero di curiosi e appassionati. Il delegato provinciale della Federazione Italiana Golf, Claudio Cecilia, e il maestro Pierluigi Severa, affiancati da un gruppo di volontari, hanno guidato i partecipanti nelle prove di swing e putting. Oltre 300 persone, tra adulti e bambini, hanno avuto l’occasione di cimentarsi, ricevendo in omaggio un voucher per una lezione presso il circolo di Golf di Fiuggi.

Interesse crescente per la disciplina

Molti cittadini hanno manifestato la volontà di approfondire la conoscenza di questo sport, con la possibilità di usufruire delle strutture messe a disposizione dal circolo di Fiuggi e dal campo pratica di Cassino.

Presenze istituzionali

Alla serata erano presenti anche il consigliere Carlo Santini e lo stesso delegato provinciale Claudio Cecilia, che hanno espresso soddisfazione per la partecipazione e l’interesse registrato attorno alla disciplina.