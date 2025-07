Sora: grande successo per la mostra dedicata a Michele Rosa

Ha registrato una notevole partecipazione di pubblico l’inaugurazione della mostra antologica “Dinamica del flusso visuale”, dedicata all’artista Michele Rosa in occasione del centenario della sua nascita. L’esposizione è stata ufficialmente aperta lo scorso fine settimana al secondo piano del Museo della Media Valle del Liri, con il patrocinio del Comune di Sora e della Pro Loco.

Un omaggio a un artista visionario

Michele Rosa, figura di spicco del secondo Novecento italiano, è stato pittore, intellettuale e promotore culturale. La sua arte ha saputo interpretare con profondità i grandi temi del nostro tempo: lavoro, società, ambiente, spiritualità e condizione umana. La curatrice Roberta Melasecca ha selezionato circa quaranta opere che esplorano il segno, l’astrazione, il ritmo e la materia, offrendo al pubblico un percorso visivo ricco di suggestioni e riflessioni.

Un evento dal respiro internazionale

La mostra gode dell’alto patrocinio del Parlamento Europeo, ed è realizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Consiglio Regionale del Lazio, la Regione Lazio, la Provincia di Frosinone e numerosi enti culturali, economici e accademici.

Visite guidate gratuite per tutto luglio

Per tutto il mese di luglio, il Museo della Media Valle del Liri propone visite guidate gratuite ogni sabato alle ore 18:00, a cura di Gaia Di Veronica, studentessa del corso in Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 12 luglio alle ore 18:00. L’ingresso è gratuito.