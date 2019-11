SORA – I Servizi del Distretto C restano in città. De Donatis ringrazia Lorusso e Marcelli

“Quando si opera in modo trasparente e sinergico per tutelare i diritti della comunità che si rappresenta si raggiungono sempre ottimi risultati. È questo il caso del paventato e, consentitemi, dire strumentale presunto trasferimento di un’importante parte dei servizi sanitari del Distretto di via Piemonte verso altri territori non baricentrici rispetto alla popolazione di riferimento. Il trasferimento avverrà nelle sedi attualmente in disuso presso il plesso del SS Trinità di Sora nelle more dei lavori di riqualificazione, già finanziati per il distretto di Via Piemonte. Voglio pubblicamente ringraziare il Dottor Lorusso per essersi sollecitamente attivato alla risoluzione del problema, mettendo a disposizione tutta la struttura aziendale con esito positivo. Voglio rivolgere un apprezzamento particolare al consigliere Regionale Loreto Marcelli per essersi concentrato con me ad avviare le corrette interlocuzioni mettendo da parte la politica e le polemiche già avviate, avendo un profilo istituzionale nella piena fiducia del dialogo costruttivo fra istituzioni.