Sora, il 22 luglio sospensione idrica per lavori alla rete

Nella giornata di martedì 22 luglio 2025, è in programma una sospensione temporanea del servizio idrico in diverse zone del comune di Sora, a causa di lavori sulla rete di distribuzione. L’intervento rientra nel più ampio progetto denominato “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche di distribuzione dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone”, codice progetto M2C4-I4.2_146, promosso da Acea Ato 5 S.p.A.

L’obiettivo è quello di modernizzare le infrastrutture idriche, aumentando l’efficienza e la sicurezza del servizio a beneficio della collettività.

«Si tratta di interventi strategici per garantire una rete idrica più performante, in grado di rispondere alle esigenze della cittadinanza» ha spiegato l’azienda in una nota.

Fascia oraria e aree coinvolte

La sospensione dell’erogazione è prevista dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Le strade interessate sono: via Antonio Zincone, vicolo Bellisario, vicolo Casamari, vicolo Celli, piazza Cesare Baronio, via Cittadella, vicolo De Donatis, vicolo Fortuna, via Fosca, via Friuli, via Gelsi, via Giovanni Branca, via Lungoliri Rosati, vicolo Mancinelli, vicolo Marini, piazza Mayer Ross, via Milazzo, via Pisani, via Porzia, via Quarto, piazza San Francesco, piazza San Silvestro, vicolo Terribile, via Torrevecchia, via Valle Rosati, corso Volsci e via Volturno.

Per eventuali emergenze o segnalazioni, è possibile contattare il Servizio Clienti al numero verde 800 191 332 o consultare il sito gruppo.acea.it.

Acea Ato 5 S.p.A. si scusa per i possibili disagi.