Sora: il 5 aprile 2025 Festa Liturgica in onore di San Vincenzo Ferreri

Il prossimo sabato 5 aprile la comunità sorana si riunirà per celebrare con devozione la Festa Liturgica in onore di San Vincenzo Ferreri, patrono molto amato nella contrada sita nella zona nord del comune, al confine con l’Abruzzo. L’evento si inserisce nel contesto dell’Anno Santo, un momento di particolare intensità spirituale, dedicato alla preghiera, alla penitenza e alla misericordia.

Il programma religioso prevede tre Sante Messe: la prima alle ore 9:00, la seconda alle 11:00 in suffragio di Joe Guglietti, ex presidente dell’Associazione San Vincenzo Valleradice di Toronto, dedicata agli emigrati canadesi, e infine la Messa Solenne delle 18:00, seguita dal bacio della reliquia del Santo. Alle 17:30 ci sarà anche la recita del Santo Rosario.

Un momento di comunione e fede, in cui tutta la comunità è invitata a partecipare per riscoprire i valori cristiani, sostenuti dalla protezione e intercessione di San Vincenzo Ferreri. I sacerdoti saranno disponibili per le confessioni durante tutta la giornata.

FESTA LITURGICA

in onore di

San Vincenzo Ferreri – Sora

SABATO 5 APRILE

ORE 9.00

Santa Messa

ORE 11.00

Santa Messa per gli emigrati canadesi, in suffragio di Joe Guglietti

(Ex presidente Ass. San Vincenzo Valleradice Toronto)

ORE 17.30

Santo Rosario

ORE 18.00

Santa Messa Solenne, e bacio della reliquia del Santo.