SORA – Il consigliere D’Orazio invita il Comune ad aderire ai bandi Anci

Due opportunità offerte dall’Anci per valorizzare e sponsorizzare le tipicità e peculiarità di piccoli e grandi Comuni. Sul sito dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, infatti, sono stati pubblicati due avvisi relativi ad altrettanti progetti/concorsi ai quali possono partecipare le realtà comunali del Lazio.

In particolare, si tratta del progetto ‘Origine Comune’ che sostiene le Denominazioni Comunali (De.Co.) per far conoscere e promuovere i prodotti tipici del Lazio. ‘Origine Comune’, come sottolineato dall’Anci, mira a sostenere l’economia locale di numerosi comuni che possono trovare nelle produzioni tipiche del territorio una risorsa su cui riprogrammare il proprio sviluppo locale.

Il secondo bando riguarda la valorizzazione delle attività artigianali attraverso azioni specifiche di formazione e/o di marketing, alla riscoperta di antichi mestieri e delle

tradizioni.

“In qualità di delegato nazionale Anci – sottolinea Maria Paola D’Orazio, anche componente del Comitato regionale di Anci e capogruppo consiliare del Pd di Sora – voglio invitare in primis l’Amministrazione comunale del sindaco Roberto De Donatis, ma anche gli altri comuni della nostra provincia, a cogliere queste preziose opportunità per il rilancio e la valorizzazione di prodotti e tradizioni tipici della nostra terra. Tutelare le diversità e la qualità dei prodotti agroalimentari, che caratterizzano i singoli territori e, nel mio caso specifico, la città di Sora, così come difendere e, anzi, esportare abilità e competenze specifiche nel settore artigianale, così ancora vivo e sentito, sono azioni prioritarie nella conservazione e nello sviluppo delle piccole e grandi realtà comunali di cui è costellata la Ciociaria, con i suoi 91 paesi. In particolare – conclude la D’Orazio – per quanto concerne il progetto sulla valorizzazione di antichi mestieri e artigianato, Anci ha prorogato la scadenza al 15 settembre”.