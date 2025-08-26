Sora: il parco Valente torna ad animarsi con il “Boario Playground 2025”

Dal 28 al 30 agosto 2025 il parco Antonio Valente di Sora ospiterà la quarta edizione di “Boario Playground”, la rassegna dedicata a sport, musica, arte e cultura. L’iniziativa, promossa dall’associazione Sorani Fuorisede con il patrocinio del Comune di Sora, della Provincia di Frosinone e dell’ente DISCOLazio, prevede tre giornate di appuntamenti a partire dalle ore 18.

Sport e dibattiti culturali

Il programma propone il torneo di street basket 3 contro 3 con premi e categorie per tutte le età, oltre a una serie di incontri e testimonianze nell’anfiteatro del parco. Giovedì 28 agosto si terranno le “Ripetizioni di dialetto” con Cristiano Gabriele (PorkBand) e l’intervento di Angelo Massaro, che racconterà i 21 anni trascorsi in carcere prima della revisione della sentenza che lo ha dichiarato innocente.

Venerdì 29 sarà ospite il giornalista sportivo Fernando Siani, firma di “Cronache di Spogliatoio”, e interverranno i divulgatori social The Milillinos sul rapporto tra giovani e famiglia. Sabato 30 spazio alle tematiche sanitarie con la ginecologa Monica Calcagni e la presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio Alessia Savo, che affronteranno argomenti legati alla sessualità. Seguirà un confronto con i creators Unilifeduo sulla percezione giovanile dell’università.

Musica e stand gastronomici

Ogni serata si chiuderà con dj set a cura di artisti locali. Il festival sarà accompagnato da stand gastronomici e punti drink. Per iscrizioni ai tornei e ulteriori informazioni sono disponibili le pagine social dell’evento (Instagram: @boarioplaygroundsora, Facebook: “Sorani Fuorisede APS”) o il numero 392/3047466.