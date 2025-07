Sora: in località Le Compre tutto pronto per la XXIV Festa della Birra. Tre giorni di musica, tradizione e sapori locali

Dal 11 al 13 luglio 2025 in località Le Compre, nella periferia nord di Sora a ridosso del confine con l’Abruzzo, torna la Festa della Birra. Giunta alla sua 24ª edizione, la manifestazione patrocinata dal Comune di Sora e organizzata dall’Associazione culturale Alto Liri promette un’esperienza ricca di gusto e divertimento.

Ogni serata offrirà specialità gastronomiche tipiche del territorio, come la pecora “agl cuttur”, arrosticini, panini assortiti, e primi piatti della tradizione locale. Ad arricchire l’atmosfera, musica dal vivo con artisti locali e ospiti: venerdì si esibirà Alessandro Di Lenola, sabato sarà il turno di Bruno dei Bailamos, mentre domenica gran finale con I Cantagiro e l’ospite d’onore Martufello.

Non mancheranno attività collaterali come il torneo di briscola e spazi per i più piccoli con gonfiabili. Ampio parcheggio disponibile. Una festa imperdibile per famiglie, giovani e amanti della buona cucina.

Il programma

VENERDÌ 11 LUGLIO

Pasta con Gamberi di Fiume

Pecora “agl cuttur”

Panini assortiti

Arrosticini

Patatine

Musica dal vivo con “ALESSANDRO DI LENOLA”

Torneo di Briscola ore 21:00

Info: 3476807465 – 3404591157

SABATO 12 LUGLIO

Tagliolini orapi, salsiccia e fagioli cannellini di Atina

Pecora “agl cuttur”

Panini assortiti

Arrosticini

Patatine

Musica dal vivo con “BRUNO DEI BAILAMOS”

DOMENICA 13 LUGLIO