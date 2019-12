SORA – Inaugurata la prima casa maternità del basso Lazio

È stata inaugurata nei giorni scorsi la prima casa maternità del basso Lazio. Per il taglio del nastro, in via Barca San Domenico 17 a Sora c’era il sindaco della città volsca, Roberto De Donatis, che si è complimentato con le socie dell’associazione “L’albero della vita” per aver portato avanti, con determinazione ed impegno, un così ambizioso progetto che inorgoglisce l’intero territorio.

Entusiasta ed emozionata l’ostetrica, presidentessa dell’associazione, Simona Pantanella, che dopo aver ringraziato il primo cittadino, che ha portato i saluti dell’intera città di Sora, ha voluto esprimere un ringraziamento agli intervenuti e a chi, in modalità diverse , non ha fatto mancare vicinanza e sostegno, affiancandola nella realizzazione di un così bel sogno che oggi è realtà. Emozionante anche l’osteopata nonché vice presidentessa Monica Gemmiti e l’ostetrica Noemi Chiarlitti, in veste di segretaria. Tanti i bambini che poi si sono divertiti passando del tempo con il simpatico Babbo Natale.