Sora, inaugurate le opere di urbanizzazione in via Edoardo Facchini

Inaugurate nel pomeriggio di oggi le nuove opere di urbanizzazione nelle case popolari ATER di via Edoardo Facchini, un intervento atteso e promesso già nel 2021. I lavori hanno riguardato il rifacimento del manto stradale, l’installazione di una nuova illuminazione pubblica a LED, il recupero del decoro urbano e il miglioramento della sicurezza e della vivibilità dell’area.

Un impegno mantenuto

L’intervento nasce da una serie di sopralluoghi effettuati durante la campagna elettorale del 2021, quando gli amministratori avevano raccolto direttamente le richieste dei residenti. «Oggi possiamo dire, con orgoglio: un’altra promessa è stata mantenuta», ha commentato il sindaco, Luca Di Stefano, sottolineando l’importanza di restituire rispetto e speranza ai cittadini attraverso il miglioramento degli spazi pubblici.

Il sostegno delle istituzioni

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, per il sostegno della Regione Lazio, che ha finanziato l’intervento. Un plauso anche al consigliere comunale Rocco Carnevale e a Lino Caschera, per la collaborazione e la sinergia istituzionale dimostrata. «Il nostro impegno per Sora continua, con attenzione vera e costante verso tutti i quartieri», ha concluso il primo cittadino.