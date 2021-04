SORA – Iniziata la pulizia del tratto urbano del Liri

È iniziata qualche giorno fa la pulizia del tratto urbano del Liri da parte della Regione Lazio. «I lavori, ha dichiarato il Sindaco, Roberto De Donatis, riguarderanno tutto il tratto urbano del fiume, quindi quello compreso tra il Ponte del Divino Amore in zona Pontrinio e quello di Vaughan in zona Madonna della Neve».

«Si tratta di un’operazione che si svolge periodicamente ed è di competenza della Regione. Per questo motivo – ha concluso De Donatis – oltre ovviamente ai costi necessari per mezzi e operatori, non viene effettuata dal Comune».