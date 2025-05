Sora, interruzione del flusso idrico il 30 maggio

Acea Ato 5 S.p.A. ha annunciato una sospensione programmata del servizio idrico per il prossimo 30 maggio 2025, nell’ambito degli interventi previsti dal progetto “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche di distribuzione dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone” (codice progetto: M2C4-I4.2_146).

Lavori per una rete più efficiente

L’interruzione, spiegano dall’azienda, è necessaria per consentire l’esecuzione di lavori strategici per la modernizzazione della rete idrica. L’obiettivo è garantire un servizio più efficiente, sicuro e sostenibile per la cittadinanza.

L’acqua mancherà dalle 08:00 alle 13:00 in numerose zone del comune di Sora, in particolare in: via Bonomi, via Campovarigno, via Colle Marchitto, via Colle D’arte, via Cutino, via Ferrazza, via Fontana Scarpata, via Ludovico Camangi, via Madonna della Stella, via Molino, via Pagnanelli, via Pantano, via Ponte Olmo, via Pozzo Pantano, via Ruscitto, via San Giuliano, via San Giuliano Sura, via Scignatti, via Sottoferrovia, via Sura, via Tombe e via Trecce, oltre a via Villa Carrara.

Assistenza e contatti

Per informazioni o segnalazioni di emergenze è possibile contattare il numero verde 800 191 332 o consultare il sito ufficiale www.gruppo.acea.it.

«Ci scusiamo per i disagi arrecati», conclude la nota di Acea Ato 5 S.p.A.