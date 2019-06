SORA – Iscrizione all’asilo nido comunale, restano aperti i termini

Restano aperti i termini per l’iscrizione all’asilo nido comunale “Il nido dei sogni A. Santucci”, per il periodo 2 settembre 2019 – 30 giugno 2020, dei bambini e le bambine in regola con le vaccinazioni, residenti nel Comune di Sora, nati dal 1° gennaio 2017 e che nasceranno entro il 31 maggio 2019.

Possono presentare domanda anche i genitori di bambini residenti in Comuni in cui non vi sono asili nido o laddove ci siano non abbiano disponibilità di posti per aver raggiunto la capienza massima. I bambini non residenti possono essere ammessi ad esaurimento della graduatoria dei bambini residenti.

Le domande di iscrizione, corredate da certificazione ISEE, redatte sull’apposito modulo in distribuzione presso:

la sede dell’asilo nido, sito in via L. Camangi,

l’ufficio URP del Comune di Sora,

sul sito www.comune.sora.fr.it nella categoria “modulistica”,

devono pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, sito in Corso Volsci n. 111.

Le rette di frequenza, stabilite con deliberazione di C.C. n. 15 dei 16/04/2018 e sono differenziate in base al valore ISEE del nucleo familiare.

Il pagamento mensile della retta dovrà essere effettuato sul c/c/p n. 13050034 intestato a:

Comune di Sora — Servizio Tesoreria

Tesoreria comunale — Banca Popolare del Cassinate, sita in Lungoliri Simoncelli n. 64,

specificando nella parte relativa alla causale, il cognome e nome del bambino/a, il servizio Asilo nido e il mese a cui si riferisce il pagamento. La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata all’asilo nido entro e non oltre il quinto giorno del mese di riferimento.

Ai nuclei familiari residenti nel comune di sora dei bambini iscritti all’asilo nido all’inizio dell’anno educativo 2019/2020, sara” erogato un“bonus d’iscrizione”, il cui importo sara’ quantificato sulla base dell’ammontare del contributo che sara’ assegnato dalla Regione Lazio.

La modulistica relativa all’iscrizione.