1’ di lettura
POLITICA

Sora, al via i lavori di messa in sicurezza della strada comunale di Grignano

A Sora avviati i lavori di messa in sicurezza della strada comunale di Grignano, con nuovo muro di contenimento, drenaggi e protezioni laterali. Intervento per ripristinare viabilità e sicurezza.

Redazione Sora24
Redazione

SORA – Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della strada comunale in località Grignano, intervento con cui l’Amministrazione comunale intende restituire sicurezza e viabilità alla comunità della zona.

L’intervento per il ripristino della viabilità

L’opera si è resa necessaria dopo il cedimento del muro di contenimento e l’interruzione della carreggiata, causati dall’erosione dovuta al mancato deflusso delle acque piovane. Una situazione che ha provocato disagi a famiglie, aziende agricole e proprietà.

Questa mattina, alla presenza del sindaco Luca Di Stefano, della consigliera comunale D’Orazio e dei residenti, sono stati ufficialmente consegnati all’impresa esecutrice i lavori di messa in sicurezza della strada.

Le opere previste

Il progetto prevede la demolizione delle strutture pericolanti, la costruzione di un nuovo muro di contenimento in cemento armato lungo 42 metri e alto 4, in grado di garantire stabilità nel tempo. Verrà inoltre realizzato un nuovo sistema di drenaggio delle acque piovane per prevenire ulteriori fenomeni di erosione.

Sono previste anche il ripristino della carreggiata con tecniche moderne e l’installazione di guard rail laterali a tutela di automobilisti e residenti.

Le parole del sindaco

«Con l’avvio di questi lavori – ha dichiarato il sindaco Di Stefano – non stiamo solo riparando una strada, ma stiamo ricucendo un pezzo di territorio. È un impegno verso la sicurezza dei cittadini e la tutela del nostro ambiente. Ci eravamo spesi ed oggi onoriamo la fiducia che ci era stata concessa.»

L’attenzione all’ambiente

L’intervento prevede anche una particolare cura per l’aspetto paesaggistico: alla base del muro saranno piantate essenze arbustive per mitigare l’impatto visivo e armonizzare l’opera con il contesto naturale.

L’Amministrazione comunale ha espresso un ringraziamento alla Regione Lazio, all’Ufficio Tecnico comunale, ai progettisti, all’impresa esecutrice e ai residenti di Grignano per la collaborazione e la pazienza dimostrata.

iPhone 17, il futuro è già qui: su Amazon lo trovi al miglior prezzo
iPhone 17, il futuro è già qui: su Amazon lo trovi al miglior prezzo

Scopri il nuovo iPhone 17 su Amazon: design elegante, chip A19 Bionic, fotocamera da 48 MP e batteria potenziata. Acquistalo ora al miglior prezzo con spedizione Prime.

iPhone 15 in super offerta su Amazon: occasione da non perdere
iPhone 15 in super offerta su Amazon: occasione da non perdere

Scopri la super offerta Amazon su Apple iPhone 15: design elegante, fotocamera da 48 MP, chip A16 Bionic e USB-C a prezzo scontato. Solo per poco tempo!

Tapis roulant elettrico migliore 2025 su Amazon a meno di 80 €
Tapis roulant elettrico migliore 2025 su Amazon a meno di 80 €

Allenarsi senza uscire di casa non è mai stato così semplice (e silenzioso).

iPhone 16e a prezzo record su Amazon
iPhone 16e a prezzo record su Amazon

Su Amazon è in offerta iPhone 16e da 128 GB: è il modello più economico compatibile con Apple Intelligence e iOS 26.