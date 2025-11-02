SORA – Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della strada comunale in località Grignano, intervento con cui l’Amministrazione comunale intende restituire sicurezza e viabilità alla comunità della zona.

L’intervento per il ripristino della viabilità

L’opera si è resa necessaria dopo il cedimento del muro di contenimento e l’interruzione della carreggiata, causati dall’erosione dovuta al mancato deflusso delle acque piovane. Una situazione che ha provocato disagi a famiglie, aziende agricole e proprietà.

Questa mattina, alla presenza del sindaco Luca Di Stefano, della consigliera comunale D’Orazio e dei residenti, sono stati ufficialmente consegnati all’impresa esecutrice i lavori di messa in sicurezza della strada.

Le opere previste

Il progetto prevede la demolizione delle strutture pericolanti, la costruzione di un nuovo muro di contenimento in cemento armato lungo 42 metri e alto 4, in grado di garantire stabilità nel tempo. Verrà inoltre realizzato un nuovo sistema di drenaggio delle acque piovane per prevenire ulteriori fenomeni di erosione.

Sono previste anche il ripristino della carreggiata con tecniche moderne e l’installazione di guard rail laterali a tutela di automobilisti e residenti.

Le parole del sindaco

«Con l’avvio di questi lavori – ha dichiarato il sindaco Di Stefano – non stiamo solo riparando una strada, ma stiamo ricucendo un pezzo di territorio. È un impegno verso la sicurezza dei cittadini e la tutela del nostro ambiente. Ci eravamo spesi ed oggi onoriamo la fiducia che ci era stata concessa.»

L’attenzione all’ambiente

L’intervento prevede anche una particolare cura per l’aspetto paesaggistico: alla base del muro saranno piantate essenze arbustive per mitigare l’impatto visivo e armonizzare l’opera con il contesto naturale.

L’Amministrazione comunale ha espresso un ringraziamento alla Regione Lazio, all’Ufficio Tecnico comunale, ai progettisti, all’impresa esecutrice e ai residenti di Grignano per la collaborazione e la pazienza dimostrata.