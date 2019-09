SORA – Liceo Scientifico: tutti i protagonisti della straordinaria annata 2018/19

All’inizio del nuovo anno scolastico il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Sora ha ricevuto la comunicazione della “Federazione Italiana Dei Cavalieri Del Lavoro”, con la quale il presidente, Antonio D’Amato, comunicava che all’alunno Leonardo Sera, appena diplomato con 100 e lode, é stato conferito per il 2019, il premio “Alfieri del Lavoro – Medaglia del Presidente della Repubblica”. La lettera spiega che il premio é stato conferito, sulla base dei risultati di tutta la carriera scolastica, tra i candidati segnalati dai presidi di tutta Italia. Leonardo Sera sarà uno dei 25 alunni italiani, unico nella provincia di Frosinone, a ricevere, il 22 ottobre al Palazzo del Quirinale, direttamente dal Capo dello Stato, la medaglia e l’attestato d’onore.

Questo importante riconoscimento, che riempie d’orgoglio il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Sora, rappresenta la degna conclusione di un anno scolastico ricchissimo di successi per gli alunni della prestigiosa Scuola sorana:

l’alunno Matteo Del Vecchio nell’Informatica;

l'alunno Federico Florio che ha partecipato alle Olimpiadi Nazionali di Fisica, accompagnato dal Prof. Marco Cellucci;

la classe IV A che, grazie ai risultati ottenuti nel Concorso "Rileggiamo l'articolo 21 della Costituzione", a maggio 2019, ha visto alcuni suoi componenti salire sulla NAVE DELLA LEGALITA' diretta a Palermo;

le alunne Ciardi Elisa, Di Sano Flavia e Iafrati Maria Vittoria, che nei giorni 13 e 14 novembre, sono state ospiti, insieme alla docente referente ssa CATALLO Cristina, del MIUR, in quanto selezionate per la premiazione del Concorso Nazionale "ICARO 18" per la diffusione e il potenziamento della cultura della sicurezza stradale tra i giovani.

Bruna Rea della classe 4 A, che ha partecipato per una settimana ad uno stage tra Toscana ed Emilia Romagna nello studio dell'architetto Cucinella per realizzare il prototipo di Scuola progettata, mentre Angelo Ianni del 4° D, autore e protagonista di un video sulla sicurezza, ha effettuato uno stage di una settimana nei prestigiosi Universal Studios di Los Angeles, entrambi in qualità di vincitori della "Hacking for School Safety", competizione nazionale nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale;

la Classe VF che, accompagnata dalle docenti Carnevale Maria e Petrillo Giulia, nei giorni 26 e 27 novembre, è stata ospite del Senato della Repubblica in quanto vincitrice dell'edizione 2018 del concorso nazionale "Un giorno in Senato", indetto dal MIUR e dal Senato stesso. Nel corso delle due giornate i ragazzi hanno avuto modo di visitare i palazzi istituzionali, vedere da vicino i "luoghi" in cui le Leggi prendono forma, ma soprattutto, hanno potuto illustrare il loro Disegno di Legge sull'Eutanasia nell'Aula della 10°Commissione;

le alunne Asia Amjad, Camilla Cadoni e Federica Rea che hanno ottenuto una Menzione speciale Illustrazione nella XXV Edizione Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games " I linguaggi dell'immaginario per la scuola – Concorso Nazionale III Edizione – 2018/2019" al ROMICS, l'11 marzo 2019;

l'alunna Rea Barbara che, in qualità di vincitrice del Concorso "Il volo della Memoria", organizzato dal Comune di Sora, ha partecipato al viaggio ad Auschwitz.

“Desidero esprimere la mia soddisfazione, ha dichiarato il Dirigente Scolastico, dott.ssa Orietta Palombo, e complimentarmi con alunni e famiglie per i successi conseguiti, grazie ai quali questa nostra Scuola, anche senza “le recensioni” di sedicenti enti che certificano non si capisce quale qualità, risulta sempre presente in competizioni locali e nazionali con esiti di assoluta eccellenza. Il lavoro che, tutti insieme, portiamo avanti viene “certificato” dagli ottimi risultati raggiunti dagli alunni delle classi quinte nelle Prove Invalsi 2018.2019, dalle votazioni di esame e dal numero di alunni che hanno già superato brillantemente le prove di ingresso alle facoltà universitarie. A tal proposito, mi preme congratularmi con le alunne e con gli alunni che hanno conseguito una votazione di 100 e lode: Bove Alessia, Del Vecchio Matteo, Guida Domenico, Pessia Clara, Sera Leonardo e Urbano Alessia, con quelli che avevano tutti i requisiti per la lode, ma sono “inciampati” in commissari esterni che non lo hanno permesso: Bruni Valeria, Florio Federico, Maestri Andrea, Quaglieri Maria Beatrice, Romano Marco e Tatangelo Giorgio e con quelli che hanno ottenuto un ottimo 100: Auri Giorgia, Cavalosci Simone, Colafrancesco Claudio, Muci Francesca, Ricci Alessia, Santoro Emanuele, Serafini Chiara e Tata Michela. Menzione speciale merita, infine, l’ alunna Giannetti Ludovica che, dimostrando una tenacia, una volontà ed un impegno fuori dal comune, ha sostenuto l’Esame di Stato al termine del quarto anno di corso con esiti eccellenti e con già la certezza di un posto presso il “San Raffaele” di Milano. Sono orgogliosa di voi e vi auguro di realizzare tutti i vostri desideri, concretizzare tutti i vostri sogni e diventare le persone che vorrete essere. Siete stati di esempio per tutta la Scuola e per quegli alunni che in voi potranno “rispecchiarsi”, traendo i necessari stimoli a fare sempre meglio”.