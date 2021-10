SORA – Loreto Marcelli: «Da Lunedì 25 al via lavori ristrutturazione locali Distretto C via Piemonte»

“Inizierà lunedì 25 ottobre il trasferimento dei servizi del Distretto C di via Piemonte a Sora, nei nuovi locali all’interno del perimetro dell’Ospedale S.S. Trinità, per consentire i lavori di adeguamento dei locali del Distretto. Lavori che è possibile effettuare anche grazie al finanziamento di 12 milioni di euro del fondo INAIL, previsto dal piano triennale e stanziati nel Decreto del Presidente del Consiglio del 24 Dicembre 2018. La prima tappa sarà lo spostamento del Dipartimento Prevenzione e a seguire, in modo rapido, tutti gli altri servizi per garantire alla struttura un’operatività immediata”.

Così in una nota il capogruppo M5S alla Regione Lazio, Loreto Marcelli.

“La ristrutturazione dei nuovi locali per il trasferimento dei servizi del Distretto C, attesa da tempo – continua Marcelli – è un intervento per il quale mi sono battuto da sempre, non solo per garantire la sicurezza dei pazienti, che è imprescindibile, ma anche perché fortemente convinto che gli investimenti economici che si fanno sugli ospedali territoriali siano a tutto vantaggio dei cittadini e di quella sanità di prossimità che deve rimanere centrale nelle politiche per la salute”.

“Ringrazio il Direttore Sanitario del Distretto, Mario Ventura e il Direttore Generale della ASL di Frosinone Pierpaola D’Alessandro per l’impegno preso e poi profuso in questo progetto e per il lavoro di cooperazione. Questo è il giusto epilogo di una sinergia istituzionale che continueremo a portare avanti per tutelare il territorio e la salute dei cittadini”, conclude Loreto Marcelli.