SORA – Loreto Marcelli: «La SR82 sarà riqualificata da San Domenico al centro cittadino»

«Il tratto della SR82 che dalla rotatoria a San Domenico porta fino a Sora centro finalmente verrà riqualificato». Queste le parole del Consigliere e capogruppo del Movimento 5Stelle alla Regione Lazio, Loreto Marcelli, dopo aver contattato l’amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo. Il Consigliere si era interessato, viste lo stato di decadimento, al rifacimento del tratto della strada regionale che congiunge Isola del Liri a Sora dal confine tra i due comuni.

«Si tratta di un’arteria molto trafficata e nevralgica per il nostro territorio, che non può essere lasciata in condizioni decisamente rovinose per i tantissimi cittadini che la percorrono. Per questo ho sentito il sindaco di Sora, Roberto De Donatis che ha condiviso questa necessità, e l’Amministratore Unico di Astral che si è impegnato per intervenire. Già da luglio, sarà contattato l’ufficio tecnico del Comune di Sora per raccordarsi sui lavori. In un secondo momento ci sarà il rifacimento del restante tratto nel territorio comunale fino alla fine della competenza urbana. Ringrazio – conclude il Consigliere Marcelli – l’Amministratore Mallamo per la disponibilità che sin da subito ha mostrato nei confronti di questa richiesta. Una richiesta che è soprattutto una risposta per la sicurezza delle tante persone che quotidianamente percorrono la SR82 quotidianamente».