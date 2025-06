Sora: Luca Mascolo presenta “Ennio Morricone nella lingua italiana, omaggio tra musica e parole”

Prosegue con un appuntamento carico di emozione e raffinatezza la rassegna “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari in scena”, promossa dalla Corale Polifonica San Silvestro Papa e diretta dal Maestro Alessandro Cedrone.

Un omaggio al genio di Morricone

Sabato 7 giugno, alle ore 21:00, presso il chiostro della Biblioteca Comunale di Sora, andrà in scena lo spettacolo “Ennio Morricone nella lingua italiana”, ideato da Luca Mascolo. L’evento celebra il genio del celebre compositore, intrecciando le sue musiche più iconiche con la ricchezza espressiva della lingua italiana. «Un racconto sonoro coinvolgente, tra melodie indimenticabili e parole che sanno emozionare», anticipano gli organizzatori.

Il cast della serata

A dare voce allo spettacolo sarà lo stesso Luca Mascolo, accompagnato da un quartetto d’archi formato da Alessandro Cedrone (violino I), Amedeo D’Onofri (violino II), Olga Zagorovskaia (viola) e Donato Cedrone (violoncello). La regia è curata da Ida Carmen Maurano, mentre la serata sarà presentata dalla giornalista Ilaria Paolisso.

Inclusione e partecipazione

È prevista la traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS) per garantire l’accessibilità a tutti. L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà all’interno della Biblioteca Comunale. Promosso dal Comune di Sora con il contributo della Regione Lazio (L.R. 15/2014) e il patrocinio della Provincia di Frosinone, l’evento è pensato come un momento condiviso in cui arte, memoria e territorio si fondono sotto le stelle.