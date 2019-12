SORA – Lunedì 16 Dicembre Consiglio Comunale. Ecco gli 11 punti all’Odg

Il Presidente Antonio Lecce ha convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica, straordinaria, presso la sala consiliare, in Corso Volsci, in prima convocazione, LUNEDI’ 16 DICEMBRE 2019, alle ore 16.30, e, in caso di mancanza del numero legale, in seconda convocazione, martedì 17 dicembre 2019, alle ore 17.00 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione atto di G.C. n. 219 del 06.12.2019, avente ad oggetto: “Prelevamento dal fondo di riserva – art. 166 D.Lgs. 267/2000”;

2. Interrogazione presentata dal Consigliere Fabrizio Pintori, avente ad oggetto: “Definizione agevolata per le entrate tributarie non riscosse tramite ingiunzioni fiscali notificate dal 2000 al 2017” (prot. 27233 del 30.09.2019);

3. Interrogazione presentata dal Consigliere Fabrizio Pintori, avente ad oggetto: “Mancata costituzione del Comune innanzi al TAR” (prot. 32460 del 18.11.2019);

4. Mozione presentata dal Consigliere Di Stefano Luca, riguardante le problematiche relative alla “Toponomastica cittadina” (prot. 33227 del 26.11.2019);

5. Mozione presentata dal Consigliere Coletta Natalino, avente ad oggetto: “ Misure per il contrasto alla violenza di genere, alle discriminazioni basate sul sesso e alla valorizzazione delle competenze delle donne” (prot. 34456 del 09.12.2019);

6. Approvazione Bilancio consolidato anno 2018 – art. 18 D.Lgs. 118/2011;

7. Disciplina per la collocazione su suolo pubblico, nonché su suolo privato d’uso pubblico di elementi di arredo tipo “DEHORS”, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ed esercizi artigianali da asporto” – Approvazione nuovo Regolamento;

8. Regolamento Corpo Polizia Locale come adeguato al Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle Polizie Locali del Lazio con deliberazione di C.C. n. 44 del 30.07.2018 – Modifica;

9. Acquisto terreno località Pantano;

10. P.R.U.S.S.T. – Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio dei Comuni del “Medio Bacino del Liri” – “Realizzazione di due edifici uso commerciale per vendita autoveicoli” in variante al P.R.G. – Ditta: Ianni Onorio Massimo Leg. Rapp. della Soc. “O&O New Auto Srl” – Ratifica Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 267/2000;

11. P.R.U.S.S.T. – Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio dei Comuni del “Medio Bacino del Liri” – “Rimodulazione per adeguamento funzionale per la realizzazione fabbricato commerciale monopiano” Cod. 08.44.17 – Ditta: Soc. Edilcomit Srl – Ratifica Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 267/2000”.